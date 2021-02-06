تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
نقيب المحامين يلتقي وفدًا من أعضاء "الشيوخ والنواب" (صور)
-
الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
برلماني يطلق مبادرة "اسأل النائب" لحل مشاكل المواطنين
-
الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا
-
الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو)
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين"
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
أنا الشاهد: فوائد شجرة الأركان المتعددة في المغرب.
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 06 فبراير 2021 12:13 مساءً
70
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
مواضيع متعلقة
لجين الهذلول: إطلاق سراح الناشطة السعودية بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقالها
BBC News عربي
الخميس 11 فبراير 2021 10:01 صباحاً
أنا والعزلة
BBC News عربي
الخميس 11 فبراير 2021 10:01 صباحاً
السودان: هل تنجح الحكومة التي أعلنها حمدوك في معالجة أزمات البلاد؟ | نقطة حوار
BBC News عربي
الخميس 11 فبراير 2021 10:01 صباحاً
ما هي أبرز الإصلاحات في الأحوال الشخصية المقترحة في السعودية؟
BBC News عربي
الخميس 11 فبراير 2021 10:01 صباحاً
السابق
رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"
التالى
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية
Tweets by @3yonNews