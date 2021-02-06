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نقيب المحامين يلتقي وفدًا من أعضاء "الشيوخ والنواب" (صور)
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الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
برلماني يطلق مبادرة "اسأل النائب" لحل مشاكل المواطنين
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الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا
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الخميس 11 فبراير 2021 06:00 مساءً
لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس
-
الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو)
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين"
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
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8 الصبح - الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم
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السبت 06 فبراير 2021 12:11 مساءً
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