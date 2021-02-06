تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30 % في أبوظبي

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تعزيزاً للإجراءات الوقائية وحفاظاً على صحة الموظفين

اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30 % في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد.

وذكرت الدائرة أن ذلك القرار يأتي تعزيزاً للإجراءات الوقائية المطبّقة في الإمارة، وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

واعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي يمكن أداؤها بشكلٍ كاملٍ من خارج مقر العمل، والموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم.

واعتمدت الدائرة إلزام إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" أسبوعياً، لكل الموظفين، باستثناء المطعّمين في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة "حرف E أو النجمة الذهبية" على تطبيق الحصن.