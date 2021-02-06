بدر آل سعود: يجب تنظيم ورش دورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية بقطاعات الحج

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خلال مشاركته بتقديم ورقة بحثية في الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج.. "عن بعد"

شارك العميد الدكتور بدر آل سعود، نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة "عن بعد".

واستعرض الدكتور "بدر" عبر ورقته البحثية خلال الملتقى التي كانت بعنوان "التفاعل الاجتماعي ودوره في مشاركة المعرفة الضمنية لإدارة الحشود بموسم الحج"، مفهوم نقل ومشاركة المعرفة من أكثر المفاهيم التي اهتم بها الباحثون والممارسون في مجال إدارة المعرفة، وقد كان محل اهتمام وعناية خاصة بين من يعملون على تحسين وتطوير الأداء في المنظمات.

وقال: منذ بداية التسعينيات بدأ الباحثون في الاهتمام بالدراسات المعنية بأساليب وطرق نقل ومشاركة المعرفة بين العاملين ومحاولة التعرف على تأثيرها على أداء المنظمات، ولأهمية المعرفة في إدارة الحشود، وبالأخص المعرفة الضمنية المتمثلة في التجارب السابقة والخبرات المتراكمة عند العاملين في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج.

وأضاف الدكتور "بدر": يحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على واقع نقل المعرفة الضمنية من خلال التفاعل الاجتماعي بين العاملين في منظومة إدارة الحشود.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من القيادات في المستويين الإشرافي والتشغيلي، وجاء في توصياتها التأكيد على ضرورة الاهتمام بإقامة الاجتماعات وورش العمل الدورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية من كل القطاعات العاملة في الحج.

وشملت التوصيات ضرورة التأكد من حصول العاملين الجدد ومتوسطي الخبرة على المعلومات الكافية، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة لهم، علاوة على إيجاد منصّة إلكترونية مجانية لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات بين خبراء إدارة الحشود الحاليين والسابقين في المملكة وفي العالم.

ولفت إلى أن الورقة اقترحت تصميم نظام خبير وتطبيق ذكي يعملان على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في إدارة الحشود وتحويلها إلى معرفة تنظيمية صريحة.

جدير بالذكر أن الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

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