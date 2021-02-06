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6 رصاصات لا تسدل ستار "اغتيال سليم".. غضب لبناني والعائلة تتدخل!

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6 رصاصات لا تسدل ستار "اغتيال سليم".. غضب لبناني والعائلة تتدخل! 6 رصاصات لا تسدل ستار "اغتيال سليم".. غضب لبناني والعائلة تتدخل!
اشتهر بمعارضته الشديدة لـ "حزب اللات" وجرأته العالية في مواجهة إيران

6 رصاصات لا تسدل ستار

تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، تحقيقاتها في اغتيال الباحث والناشط لقمان سليم؛ بعد يومين من استهدافه، جنوبي البلاد.

وتقوم عائلة "سليم"؛ بإجراءات فحص خاصة للجثمان، نظراً إلى عدم ثقتها بالقضاء والأجهزة، وفق ما ذكرته شقيقة سليم؛ رشا الأمير.

وقالت "رشا"، إنه لم يبادر أي مسؤول في الدولة أو الأجهزة، إلى إجراء اتصال رسمي بها فيما يتعلق بالتحقيقات، فيما تمّ نقل الجثمان من صيدا، جنوبي لبنان، الجمعة، إلى الجامعة الأميركية في بيروت، وأظهر تقرير الطبيب الشرعي وجود 6 رصاصات، إضافة إلى آثار تعذيب.

وطلبت العائلة استشارة طبيب خاص لمعرفة مزيدٍ من التفاصيل، فيما لم يُعرف بعد موعد تشييع الجثمان، حتى يوارى في الثرى.

في غضون ذلك، دعا صحفيون وناشطون وباحثون، إلى وقفة احتجاجية ضد الاغتيال السياسي في حديقة سمير قصير، وسط بيروت، رفضاً لعودة نهج الاغتيالات بحق الناشطين.

يأتي ذلك فيما تتوالى ردود الفعل المحلية والدولية المدينة لعملية الاغتيال التي تعرّض لها "سليم" في جنوب لبنان، الخميس الماضي.

وعُرف عن الكاتب الراحل معارضته الشديدة لميليشيات "حزب الله" وسياساتها داخل لبنان وخارجه، كما عُرف عنه جرأته العالية في مواجهة إيران، داعمة الميليشيات، وكان أيضا كثير الإنتاج العلمي والبحثي، سواء المتعلق بلبنان أو الوطن العربي.

وهزت الجريمة المجتمع اللبناني وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات ترثي الراحل، وتعد أن اغتياله اغتيال للكلمة الحرة والحق في الرأي والتعبير، كما توالت ردود الفعل المندّدة من الأحزاب السياسية في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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