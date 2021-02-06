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مصراوي Masrawy

وكالات:

تنتظر عائلة الناشط اللبناني لقمان سليم نتائج التشريح من مستشفى خاص للتأكد مما إذا كان تعرض للتعذيب قبل قتل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل مقتله.

وفي أول تغريدة لها على حسابها عبر تويتر، السبت، كتبت شقيقته رشا الأمير سليم: "أم لقمان سليم وأمّي، سلمى مرشاق، لم يصبروا عليها وعليه، طعنوه وطعنوها في الصميم!".

وأضافت مشاركة مقطعًا مصورًا لوالدتها تتحدث فيه عن ولدها الذي خطفته رصاصات الغدر: "أمي تقول من قتله لا يحبّ لبنان".

كانت والدة الباحث والمعارض البارز لحزب الله قالت سابقا في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، متوجهة إلى قتلة ابنها: "ماذا استفدتم من قتله، كممتم صوته، هناك من يحاسب، هناك رب فوق الجميع وأقوى من الجميع".

والخميس، عثرالقوى الأمنية في لبنان على الناشط السياسي المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، مقتولًا بـ 6 رصاصات داخل سيارته في العدوسية، جنوب لبنان.

جاء ذلك بعد ساعات من إبلاغ عائلته عن اختفائه مساء الأربعاء، بعد مغادرته قرية جنوبية، كيما كان يفترض أن يعود إلى بيروت، ولكنه لم يفعل.

ولاحقًا، أوضح مصدر أمني أن "سليم كان يزور صديقًا له في الجنوب"، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية لم تعثر على أوراقه الثبوتية، وقد تعرف مقربون منه عليه.

كما رجّح حدوث الوفاة عند الساعة الثانية بمنتصف ليل الخميس (بتوقيت جرينتش).

كان سليم (58 عامًا) باحثا وناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان، ملتزما بالتوعية الثقافية والسياسية حول مواضيع المواطنة والحريات، وناقدا في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.