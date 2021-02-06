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متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أمريكية

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متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أمريكية متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أمريكية

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 06 فبراير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

فتحت القوات الجوية الأميركية تحقيقا داخليا الجمعة بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية، رغم الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان إن "رجلا بالغا" تمكن الخميس من دخول القاعدة التي وتستخدم لاستقبال طائرات الشخصيات الرسمية الزائرة للعاصمة الاميركية، وحيث تربض الطائرات الأمريكية الرسمية، وخصوصا الطائرة الرئاسية (اير فورس وان).

وأضاف أنه "صعد بشكل غير قانوني طائرة من طراز سي 40" النسخة العسكرية من طائرات "بوينغ 737" قبل أن تعتقله السلطات، مؤكدا أن الرجل لم يكن مسلحا ولم يصب أحد بأذى.

وتستخدم طائرات "سي-40" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

ولم يحدد سلاح الجو كيف تمكن الرجل من دخول القاعدة الجوية الخاضعة لحراسة مشددة أو المدة التي قضاها على متن الطائرة.

لكن بيان سلاح الجو أكد أن "لا شيء يدل على ان الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي أكد أن "الجميع بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن يأخذون الأمر على محمل الجد"، مشددا على أن التحقيق سيركز على الإجراءات الأمنية للقوات الجوية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وفتح سلاح الجو تحقيقا في هذا الخرق الأمني وتعهد نشر نتائجه.

وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني في واشنطن منذ اقتحام انصار الرئيس السابق دونالد لمقر الكونغرس الذي أسفر عن خمسة قتلى.

مع تخوف السلطات من مزيد من الاحتجاجات، كلف الحرس الوطني حماية الكابيتول خلال محاكمة عزل دونالد ترامب المقرر أن تبدأ في 9 فبراير.

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