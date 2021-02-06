أخبار عاجلة

نقيب المحامين يلتقي وفدًا من ‏أعضاء "الشيوخ والنواب" (صور)‏ -
برلماني يطلق مبادرة "اسأل النائب" لحل مشاكل المواطنين -
"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا -
لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شعراوي: تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات

Print
شعراوي: الحكومة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات شعراوي: تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات

مصراوي Masrawy

11:32 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة".

وقال"شعراوي" إنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا في 4 محافظات هي البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالي 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 طن بنسبة إنجاز 90%.

كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة في محافظات القاهرة وبني سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضًا الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحي قال شعراوي إنه يتم الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء في تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.

وحول مصانع تدوير المخلفات، قال "شعراوي" إنه يجرى إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي في دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 70%، كما تم الاتفاق على تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الإجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين في دفرة بطاقة 1200 طن/ يوم.

كما عرض وزير التنمية المحلية الخطة المستقبلية للمنظومة خلال العام المالي الحالي فيما يخص إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وخطوط التدوير الجديدة والمدافن الصحية التي سيتم إنشاءها.

وأكد شعراوي أن تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يقوم وزير التنمية المحلية بإعداد تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة في المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وتقوم وزيرة البيئة بإعداد تصور كامل وخارطة طريق لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا

"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا

رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

شبكة عيون الإخبارية