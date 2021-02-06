بالصور.. فض سرادق عزاء وتغريم 14 مواطنًا لمواجهة كورونا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت رئاسة مدينة الزقازيق بالشرقية، حملة على المواقف العمومية لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن تغريم 14 مواطنًا؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن إغلاق كافتيريا مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنطقة "فلل الجامعة"، وتشميع قاعة احتفالات بأبو كبير.

كما جرى فض سرادق عزاء بقرية "العواسجة" التابعة لههيا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.