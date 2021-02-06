بالصور.. رصف 39 كيلو في أسوان بتكلفة 68 مليون جنيه

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أسوان– إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى اليوم السبت إلى 45% بإجمالي أطوال 39 كم للطرق الداخلية باعتمادات 68 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد فتحي مدير عام الطرق بمحافظة أسوان، أنه جاري العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالي للمدينة، وإنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 بالجزء الشمالي لمحلات وبازارات خان أسوان، لمنع الوقوف العشوائي.

وكذا جاري العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 متر، فيما جرى الانتهاء من العديد من الطرق الداخلية أبرزها طرق مطلع الصداقة الجديدة، والعباسية وفارس بكوم أمبو، ومداخل ومخارج محور كلابشة.

فيما يقوم الجهاز بالعمل على تنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الدائري الشرقي "العلاقى-كوبري أسوان" بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقي.