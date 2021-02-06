محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء بـ4 مدن

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أسيوطـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بالبداري والقوصية ومنفلوط وأسيوط والتي يجري تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم، بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية.

وأضاف سعد، أن المتقدم للتصالح يُسدد 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل.