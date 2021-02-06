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المشدد 10 أعوام لسائق دهس ضابط شرطة في كمين بدائري قليوب

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المشدد 10 أعوام لسائق دهس ضابط شرطة في كمين بدائري قليوب المشدد 10 أعوام لسائق دهس ضابط شرطة في كمين بدائري قليوب

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 06 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات على سائق أتوبيس اقتحم كمين، ودهس ضابط شرطة، خلال استيقافه لطلب التراخيص منه بمنطقة نزلة قليوب بالدائري.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين، وعضوية المستشارين أشرف فتحي ويصا، وياسر عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وتوفي النقيب مصطفى عبدالجليل، الضابط بالادارة العامة للمرور، خلال محاولته إيقاف قائد الأتوبيس، الذي رفض التوقف وفر هاربًا، وأثناء ذلك دهس الضابط، وصدم أمين شرطة.

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