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صحيفتان إماراتيتان: تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة ينهي حالة الانقسام

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صحيفتان إماراتيتان: تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة ينهي حالة الانقسام صحيفتان إماراتيتان: تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة ينهي حالة الانقسام

مصراوي Masrawy

11:14 ص السبت 06 فبراير 2021

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحيفتا "الاتحاد" و"البيان" الإماراتيتان، أن تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة يمهد لإجراء انتخابات خلال العام الحالي، وينهي حالة الاقتتال والانقسام بين أطراف الصراع.

وذكرت "الاتحاد" في افتتاحيتها، السبت، تحت عنوان "ليبيا.. مستقرة وآمنة"، أن الإمارات من أول الدول التي سارعت للترحيب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، ترجمة لنهجها الداعم للجهود المبذولة لإحلال الاستقرار والسلام، وتأكيداً لموقفها الثابت في الدعوة إلى الحوار كأفضل طريق لحل الصراعات.

وأشارت إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة هو البناء على هذا الإنجاز السياسي، والتقدم في مختلف المسارات التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود أطراف إقليمية متضررة من مساعي السلام، ومستفيدة من إشاعة الخراب وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد.

من جانبها، كتبت "البيان" تحت عنوان "فجر ليبي جديد"، أن شعاع ضوء بدأ يظهر في نفق الأزمة الليبية بعد نجاح جهود توحيد السلطة التنفيذية والتوافق على حكومة ليبية مؤقتة، يقودها محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، إذ أبدى جميع المشاركين الشجاعة الكافية والحس العالي بالمسؤولية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في ليبيا على نحو يحافظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

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