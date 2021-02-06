بالصور.. توقع الكشف الطبي على 500 مواطن في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، الكشف الطبي المجاني على عيون500 مواطن من أهالي قرية باصونة والقرى المجاورة لها بالمراغة في سوهاج.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن قافلة "عنيك في عنينا" جرى تنظيمها بقرية باصونة، أمس الجمعة، ووفرت 200 نظارة طبية، و270 عبوة قطرات دوائية، وتشخيص احتياج 79 مواطنًا لإجراء جراحات عيون مختلفة.

وأضاف "عبدالجليل" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المؤسسة سوف تقوم بتنفيذ النظارات الطبية وتسليمها للأهالي في موعد لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ إجراء القافلة.

وأوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، أن المبادرة سوف تسلم أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، لرفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات.