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تصل لـ4 أيام.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة في أسيوط لأعمال الصيانة

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مصراوي Masrawy

11:06 ص السبت 06 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، انقطاع الكهرباء بدًء من اليوم وحتى الثلاثاء القادم، ولفترة تتجاوز ما بين 5 لـ 6 ساعات بـ 17 منطقة بنواحي مركز البداري، لإجراء أعمال الصيانة.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث في بيان له، إنه بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء بالبداري يجرى قطع التيار الكهربائي عن مغذي الظهير الصحراوي ومغذي العتمانية لإجراء الصيانة صباح اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، في قرى "العتمانية وتوابعها، نجوع المعادي وتوابعها، عزبة الأقباط، عزبة يوسف، الهمامية وتوابعها".

وأشار المركز إلى قطع الكهرباء عن 12 قرية أخرى بالبداري لمدة 4 أيام لإجراء صيانة بمغذي قرية النواورة، بناءً على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء البداري للصيانة بداية من صباح اليوم السبت حتى الثلاثاء، في قرى"عزبة الحاج أحمد، وادي الشيح، عزبة سالم، عزبة عقيل، عزبة بلال، المركبية، أولاد يحيى، أولاد رضوان، كولة عمرو، عزبة عبد القادر، عزبة مساعد، أولاد الأمير سالم".

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