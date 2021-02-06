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هيئة الاتصالات: استمرارية استخدام "توكلنا" مجاناً دون "تكلفة بيانات"

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هيئة الاتصالات: استمرارية استخدام "توكلنا" مجاناً دون "تكلفة بيانات" هيئة الاتصالات: استمرارية استخدام "توكلنا" مجاناً دون "تكلفة بيانات"
لجميع المستخدمين وعبر مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة كافة بالمملكة

هيئة الاتصالات: استمرارية استخدام

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، استمرارية إتاحة استخدام تطبيق "توكلنا" مجاناً ودون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة كافة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية المشتركة، إضافة إلى الجهود المتواصلة لشركات الاتصالات لدعم استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية في مواجهة الجائحة.

وكانت "هيئة الاتصالات" قد أعلنت في مايو من العام المنصرم، اعتماد التعرفة المجانية في الوصول إلى تطبيق "توكلنا" مجاناً، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة؛ لتسريع الوصول للخدمات عبر الحلول والبدائل الرقمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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