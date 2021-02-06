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مواجهة تزوير وثائق السفر.. أبرز محاور انعقاد المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

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مواجهة تزوير وثائق السفر.. أبرز محاور انعقاد المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات مواجهة تزوير وثائق السفر.. أبرز محاور انعقاد المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

مصراوي Masrawy

11:08 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الثلاثاء المقبل، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته.

وسيستعرض المؤتمر دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية، وينظر في مشروع خطة استرشاديه لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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