أخبار عاجلة

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش" -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة -
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

65 مليون دولار لإنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء

Print
65 مليون دولار لإنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء 65 مليون دولار لإنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:00 ص السبت 06 فبراير 2021

جنوب سيناء– رضا السيد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية على مساحة 5510 أفدنة، بينهم 4 بمدينة رأس سدر و 2 بطور سيناء، وتجمع بسانت كاترين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليون دولار، بهدف توطين بدو جنوب سيناء.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جاري التوسع في زيادة المساحات الزراعية بالمحافظة، وتوفير المياه الصالحة للزراعة من خلال مياه الأمطار والسيول التي يجري تخزينها في السدود والبحيرات الصناعية، والتوسع في حفر الآبار، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح أنه جرى تحقيق زيادة في المساحات المنزرعة بنسبة 46%، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية بجنوب سيناء 21205 أفدنة خلال عام 2014، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية خلال عام 2020 نحو 31 ألف فدان، بإجمالي زيادة 10 آلاف فدان على مدار 6 سنوات.

وأشار إلى أن التجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها تضم منازل وكافة الخدمات والمرافق وآبار مياه خاصة بكل تجمع إضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز شباب، ومخطط أن يضم كل تجمع 55 أسرة، وسيجري توزيع 10 أفدنة على كل أسرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا

"IGG" تتعاون مع "بنك الطعام المصري" وتتبرع بـ 4500 كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من كورونا

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

شبكة عيون الإخبارية