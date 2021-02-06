65 مليون دولار لإنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء

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جنوب سيناء– رضا السيد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية على مساحة 5510 أفدنة، بينهم 4 بمدينة رأس سدر و 2 بطور سيناء، وتجمع بسانت كاترين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليون دولار، بهدف توطين بدو جنوب سيناء.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جاري التوسع في زيادة المساحات الزراعية بالمحافظة، وتوفير المياه الصالحة للزراعة من خلال مياه الأمطار والسيول التي يجري تخزينها في السدود والبحيرات الصناعية، والتوسع في حفر الآبار، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح أنه جرى تحقيق زيادة في المساحات المنزرعة بنسبة 46%، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية بجنوب سيناء 21205 أفدنة خلال عام 2014، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية خلال عام 2020 نحو 31 ألف فدان، بإجمالي زيادة 10 آلاف فدان على مدار 6 سنوات.

وأشار إلى أن التجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها تضم منازل وكافة الخدمات والمرافق وآبار مياه خاصة بكل تجمع إضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز شباب، ومخطط أن يضم كل تجمع 55 أسرة، وسيجري توزيع 10 أفدنة على كل أسرة.