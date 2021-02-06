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جامعة أسيوط تطلق حملة للتوعية بخطورة أقراص الغلة

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جامعة أسيوط تطلق حملة للتوعية بخطورة أقراص الغلة جامعة أسيوط تطلق حملة للتوعية بخطورة أقراص الغلة

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 06 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

عقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعًا بفريق مبادرة "ابنك أغلى من الغلة"؛ لإطلاق حملة للتوعية بخطورة أقراص الغلة المعروفة علميًا بـ أقراص "فوسفيد الألومنيوم"على حياة الإنسان.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تلاحظ تزايد أعداد الوفيات خاصة بين الشباب نتيجة تناول هذه الحبوب عمدًا أو عن طريق الخطأ، وارتفاع عدد حالات الوفاة بسببها في محافظة أسيوط إلى 200 حالة في العام.

وأضافت الدكتور مها غانم، أنه يجب وضع ضوابط لتداول أقراص الغلة، والرقابة عليها من خلال مديرية الصحة ونقابة الصيادلة ومديرية الزراعة على الصيدليات والمتاجر التي تقوم ببيعها، والعمل على توفير البدائل الآمنة لها وإنشاء مراكز السموم للإسهام في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا.

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