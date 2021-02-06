محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة وطريق خط 30 بالقناطر

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مشروع استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13، الجاري رصفه بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا بالقناطر الخيرية.

ويجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل نزلة مسطرد بالطريق الدائري، ووجه بتشجير المنطقة واستغلالها في مشروعات للشباب.

كما تفقد الهجان، مشروع الـ30 مليون بيضة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتقى بأعضاء مجلس إدارة المشروع برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير الطب البيطري.