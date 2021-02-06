معسكر تدريبي حول ريادة الأعمال بجامعة بنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ينظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، في جامعة بنها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معسكر تدريبي أونلاين، تحت عنوان "الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل".

وقال الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار، إن المعسكر التدريبي متاح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، وهيئة التدريس، وشباب الباحثين بالجامعة، ومنسوبيها من المبتكرين خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن المعسكر يحاضر فيه كل من الدكتورة وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال والدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.