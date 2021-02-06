حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بقليوب

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بقليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، بعد ضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين، وشادو، و180 قرص مخدر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المواد المخدرة المضبوطة، وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي باتجار 3 عاطلين في المخدرات، وتوزيعها على عملائهم في قليوب.

بإعداد الأكمنة اللازمة جرى القبض علي المتهمين، وبحوزتهم هيروين وشادو وأقراص مخدرة، وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها السابق.