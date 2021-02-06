الأحد والثلاثاء.. "تضامن النواب" تستعرض بيان وزارتي التعاون الدولي والتضامن

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء.

يتضمن الاجتماع الأول غدا الأحد، حسب بيان صادر من اللجنة، استكمال مناقشة بیان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق ۲۰ يناير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.

كما تعقد اللجنة الاجتماع الثاني الثلاثاء المقبل، لمناقشة بیان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير ۲۰۲۱، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.