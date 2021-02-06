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سولاف درويش تُعلن إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان

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سولاف درويش تُعلن إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان سولاف درويش تُعلن إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان

مصراوي Masrawy

10:58 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ للنظر فيه وإحالة مشروع القانون للجنة المُختصة.

وأشارت درويش، خلال بيان، إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوي يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.​

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