معلومات الوزراء: 32 مليون مواطن شملتهم برامج الحماية الاجتماعية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن عدد السكان الذين هم تحت خط الفقر وشملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، موزعين بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة). كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.

جاء ذلك في إنفوجرافيك نشره المركز بعنوان: "زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة"؛ حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار توفير السلع الأساسية للمواطنين، تم تطوير الخدمات التموينية بزيادة عدد المنافذ وتطوير العديد من مكاتب التموين، وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضروريات الحياة اليومية للمواطنين كافة وخاصة محدودي الدخل.

وشهدت الموازنة العامة للدولة زيادة في مخصصات الدعم النقدي للعام المالي 2020/2019، بإجمالي 18.5 مليار جنيه؛ وتطبيق برنامجي تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي على مدار 6 سنوات، ووصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 3.8 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدي خلال عام 2020/2019.​