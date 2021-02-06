أخبار عاجلة

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش" -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة -
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 6/2/2021

  • DMC
  • 78
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار-" الوزراء" ينفي تعطيل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر

الأخبار - رئيس الوزراء ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأخبار - رئيس الوزراء ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تمويل لتحسين نوعية المياة بمصرف " كتشنر "

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تمويل لتحسين نوعية المياة بمصرف " كتشنر "

8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر" | الخميس 11/2/2021 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر" | الخميس 11/2/2021 | الحلقة الكاملة

شبكة عيون الإخبارية