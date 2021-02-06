"سليمان الحبيب" تحتفي بتخريج وتوظيف "86" من متدربي "تمهير"

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"الرشيد": المجموعة ستواصل دعمها غير المحدود للطاقات الوطنية

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الأسبوع الماضي، بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج تمهير البالغة "86" متدرباً ومتدربة في مختلف التخصصات.

حضر الاحتفال كل من المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" فراس أبا الخيل؛ ونائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمجموعة عبدالكريم الرشيد؛ ونائب الرئيس التنفيذي للتجهيزات الطبية البروفيسور سليمان الماجد.

وأعلن عبدالكريم الرشيد؛ في كلمته، أنه صدر قرار توظيف الخريجين بمستشفيات المجموعة، مضيفاً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة يظل من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية، الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في البلاد والمساهمة في توطينها.

وأشاد الرشيد؛ بصندوق تنمية الموارد البشرية، وببرنامج تمهير، وجهود القائمين على أمر الدورة التدريبية التي ساهمت في النجاح الكبير الذي تحقق، مؤكداً أن المجموعة ستواصل دعمها غير المحدود للطاقات الوطنية وتتوسع في أنشطتها وبرامج التدريبية، مشيراً في هذا السياق إلى التطور الذي طرأ على البرنامج التدريبي بارتفاع عدد المقبولين والتخطيط الجيد، وإضافة برامج تدريبية سواء في التخصصات العلمية أو الإدارية، حيث شملت بعض المصطلحات الطبية وأخلاقيات المهنة واللغة الإنجليزية، من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى المتدربين وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية، والوجود جنباً إلى جنب مع زملائهم من منسوبي المجموعة.

وتقوم المجموعة حالياً برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتدريب 398 خريجاً من مختلف التخصصات مقسمين على ثلاث دفعات لتأهيلهم وظيفياً لسوق العمل.

من جانبه، أشاد فراس أبا الخيل؛ بالجهود التي بذلها القائمون على البرامج التدريبية بالمجموعة، وتعاونهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقال أبا الخيل؛ إن تلك الجهود النوعية مكّنت المتدربين من تحقيق الاستفادة التي تعزّز من قدراتهم للتعرُّف على سوق العمل وتحقيق متطلباته.

وفي ختام الحفل قام عبدالكريم الرشيد؛ بتكريم فراس أبا الخيل؛ بدرع المجموعة نظير الجهود والمبادرات التي يقوم بها صندوق "هدف".

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية، حيث قامت بتدريب وتأهيل آلاف الشباب السعودي الواعد في عددٍ من التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.