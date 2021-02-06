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مارس المقبل.. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بدمياط الجديدة

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مارس المقبل.. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بدمياط الجديدة مارس المقبل.. بدء تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع جنة بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

10:41 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، في تسليم 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمشروع "جنة" بالحي السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22/4/2021.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (42 – 43 – 44)، يوم الاثنين 1/3/2021، والعمارات أرقام (39 – 40 – 41)، يوم الأربعاء 3/3/2021، والعمارات أرقام (36 – 37 – 38)، يوم الأحد 7/3/2021، والعمارات أرقام (33 – 34 – 35)، يوم الأربعاء 10/3/2021، والعمارات أرقام (30 – 31 – 32)، يوم الأحد 14/3/2021، والعمارات أرقام (27 – 28 – 29)، يوم الأربعاء 17/3/2021، والعمارات أرقام (24 – 25 – 26)، يوم الأحد 21/3/2021، والعمارات أرقام (21 – 22 – 23)، يوم الأربعاء 24/3/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (18 – 19 – 20)، يوم الأحد 28/3/2021، والعمارات أرقام (15 – 16 – 17)، يوم الأربعاء 31/3/2021، والعمارات أرقام (12 – 13 – 14)، يوم الأحد 4/4/2021، والعمارات أرقام (9 – 10 – 11)، يوم الأربعاء 7/4/2021، والعمارات أرقام (6 – 7 – 8)، يوم الأحد 11/4/2021، والعمارات أرقام (3 – 4 – 5)، يوم الأربعاء 14/4/2021، والعمارات أرقام (1 – 2)، يوم الأحد 18/4/2021، موضحاً أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 21/4/2021، والخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

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