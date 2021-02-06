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الهند سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الإنترنت في كشمير

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الهند سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الإنترنت في كشمير الهند سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الإنترنت في كشمير

مصراوي Masrawy

10:56 ص السبت 06 فبراير 2021

نيودلهي- (أ ف ب):

قالت السلطات في كشمير الخاضعة للسيادة الهندية يوم الجمعة، إنها ستعيد الوصول إلى الإنترنت عالية السرعة في المنطقة، لتنهي ما وصفته جماعات حقوقية بواحدة من أطول عمليات حظر الإنترنت في العالم.

وفرضت نيودلهي حظرا على الاتصالات في 5 أغسطس 2019 في كشمير بهدف تهدئة الاضطرابات بعدما ألغت شبه الحكم الذاتي في المنطقة وأخضعتها لحكمها المباشر.

وأعيدت الإنترنت البطيئة من الجيل الثاني (2 جي) لمشتركي الهواتف المحمولة والخطوط الثابتة في مارس 2020 لكن الوصول إلى "4 جي" عالية السرعة بقي محظورا.

وأصدرت السلطات لاحقا أوامر تقييدية لسرعة خدمة بيانات الهاتف المحمول، فيما ينتهي الحظر السبت.

وكتب روهيت كانسل الناطق باسم إقليم جامو وكشمير على تويتر مساء الجمعة "يتم استعادة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الجيل الرابع (4 جي) في المنطقة بكاملها".

ويأتي هذا الإعلان عقب تحقيق دولي بشأن انقطاع الإنترنت في كل أنحاء العاصمة الهندية نيودلهي حيث يتظاهر مزارعون احتجاجا على قانون الإصلاح الزراعي الجديد منذ أكثر من شهرين.

في كشمير، شدد مسؤولون على الحاجة إلى قيود على الإنترنت لقمع الاحتجاجات ومنع المتمردين المسلحين الذين يتحدون الحكم الهندي منذ 1989 في نزاع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم من المدنيين، من شن هجمات على القوات الحكومية.

وعادة تقطع السلطات خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء من المنطقة خوفا من اضطرابات أو أثناء اشتباكات بين متمردين وجنود هنود.

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