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إدارة بايدن تعلن موقفها بشأن الحظر على شراء تركيا مقاتلات "إف 35"

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إدارة بايدن تعلن موقفها بشأن الحظر على شراء تركيا مقاتلات "إف 35" إدارة بايدن تعلن موقفها بشأن الحظر على شراء تركيا مقاتلات "إف 35"

مصراوي Masrawy

10:27 ص السبت 06 فبراير 2021

واشنطن- أ ش أ:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي أن إدارة الرئيس جو بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد على شراء تركيا مقاتلات الشبح "إف-35"، ردا على شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال كيربي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن تركيا حليف قديم في "ناتو"، لكن قرارهم شراء "إس-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف كيربي: "موقفنا لم يتغير .. (إس-400) غير متوافق مع (إف-35)، وتم تعليق تركيا من هذا البرنامج .. ونحث تركيا على عدم الاحتفاظ بنظام (إس-400)".

وتعتبر واشنطن أن منظومة "إس-400" الدفاعية يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لمقاتلتها المتطورة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد انتقدت شراء أنقرة للأنظمة الروسية وقررت منع تركيا من شراء طائرات "أف-35"، وأوقفت برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذا النوع من الطائرات.

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