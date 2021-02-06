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تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1167أرجيلة داخل مقاهي

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تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1167أرجيلة داخل مقاهي تغريم 12 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1167أرجيلة داخل مقاهي

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12444 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12357 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 87 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 613 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 172 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1167 شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

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