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وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز

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وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز وزير البترول يصل الأقصر لافتتاح أول محطة لتموين السيارات بالغاز

مصراوي Masrawy

10:27 ص السبت 06 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

وصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إلى محافظة الأقصر لافتتاح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي في المحافظة، استعدادًا لتطبيق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

يرافق وزير البترول خلال الزيارة الدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، والمهندس محمد شعبان رئيس شركة للبترول، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، وناصر شومان رئيس شركة النيل لتسويق البترول، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس، وعدد من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول.

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