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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:26 ص السبت 06 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، تحت عجلات سيارة أثناء لهوها أمام المنزل، بمدينة دارالسلام جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "ف. أ" البالغة من العمر عامين وتقيم بناحية النغاميش دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والد الطفلة، أنه أثناء لهو ابنته أمام منزله اصطدمت بها سيارة قيادة "م. ع" 39 عامًا سائق ويقيم بناحية الكشح، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بمواجهة قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه فوجئ بالمذكورة تعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها.

جرى التحفظ على السيارة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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