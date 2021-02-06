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البيت الأبيض: أكثر من ألف جندي سيشاركون في توزيع لقاحات كورونا

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البيت الأبيض: أكثر من ألف جندي سيشاركون في توزيع لقاحات كورونا البيت الأبيض: أكثر من ألف جندي سيشاركون في توزيع لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

10:22 ص السبت 06 فبراير 2021

واشنطن- أ ش أ:

أعلن البيت الأبيض أن أكثر من ألف جندي أمريكي سيشاركون في تقديم الدعم والمساعدة، لتسريع جهود نشر اللقاحات المكافحة لفيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد.

وقال المستشار في فريق الاستجابة الوبائية ومكافحة كورونا في البيت الأبيض، أندي سلافيت، في إحاطة بشأن جائحة "كورونا" في البيت الأبيض، الجمعة، "إن عناصر من الجيش سيصلون ولاية كاليفورنيا للانتشار فيها خلال الأيام العشرة المقبلة، ليكونوا على استعداد للمزيد من المهام القادمة بعد ذلك"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف أنه سيتم إرسال عدد لا يقل عن 1110 جنود إلى خمسة مراكز تطعيم رسمية تابعة للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لدعم الجهود القائمة فيها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الجنود بموجب موافقة أوستين على طلب وجهته إدارة الطوارئ الفيدرالية للمساندة في تعزيز وتسريع التلقيح في جميع أنحاء البلاد.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، فور تنصيبه، عن خطة إدارته لتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأيام الأولى من رئاسته. ووقع خلال الأسابيع الماضية على عدة أوامر تنفيذية تهدف للتصدي للوباء.

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