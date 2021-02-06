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أفغانستان: إصابة 6 مدنيين بانفجار في كابول

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أفغانستان: إصابة 6 مدنيين بانفجار في كابول أفغانستان: إصابة 6 مدنيين بانفجار في كابول

مصراوي Masrawy

10:18 ص السبت 06 فبراير 2021

كابول- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الأفغانية، السبت، أن 6 مدنيين على الأقل، من بينهم 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، أصيبوا في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر. ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.

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