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إصابة عامل سقط خلال صيانة مصعد مستشفى للعزل بسوهاج

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إصابة عامل سقط خلال صيانة مصعد مستشفى للعزل بسوهاج إصابة عامل سقط خلال صيانة مصعد مستشفى للعزل بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:24 ص السبت 06 فبراير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، عقب سقوطه من مصعد مستشفى الصدر بجزيرة شندويل والمخصصة لعزل مرضى كورونا، شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل بسقوط أحد الأشخاص من مصعد مستشفى الصدر المخصصة لعزل مصابي المستجد "كوفيد 19".

تبين أنه أثناء إجراء "م. إ" 26 عامًا، موظف بشركة خاصة بتركيب وصيانة المصاعد، عملية الصيانة الدورية للمصعد المشار إليه اختل توازنه وسقط أرضًا من الدور الأول، ما نتج عنه إصابته بكسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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