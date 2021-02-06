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فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة في بورسعيد

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فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة في بورسعيد فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:23 ص السبت 06 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة في نطاق حي الشرق بسبب أعمال الصيانة.

وأشار العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق، إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، لعمل صيانة بموزع الشرق طبقًا لبرنامج الصيانة الدوري للموزعات.

وأكد أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن 20 منطقة أبرزها "مبنى ديوان عام المحافظة، وقسم الميناء، النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية، حي الشرق، المجلس المحلي، السنترال الدولي، مجمع البريد، قرى النورس والكروان ومرحبا، وعدد من المناطق السكنية والمخابز".

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