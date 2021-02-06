جنوب سيناء تشارك في بطولة البحر المتوسط لـ"الوشو كونغ فو" بـ 13 لاعبًا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء في بطولة أبطال البحر المتوسط للوشو كونغ فو، المقامة بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فريق أكاديمية شرم الشيخ يمثل المحافظة في بطولة البحر المتوسط للوشو كونغ فو، ويتكون الفريق من 13 لاعب بينهم لاعبة واحدة و 12 لاعب، بداية من سن 5 سنوات.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم السبت، أن الجهات المنظمة للبطولة نسقت مع مسؤولي منطقة بورسعيد للووشو كونغ فو، ومسؤولي الجهات الأمنية والتنظيمية للمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد للسماح لأولياء أمور اللاعبين المشاركين في البطولة بدخول حرم المدينة الرياضية، على أن يكون أماكن تواجدهم داخل الكافتيريا والبرجولات المعدة لذلك فقط، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وقال كابتن إسلام كساب مدرب الفريق، إن بطولة أبطال البحر المتوسط للووشو كونغ فو لجميع المراحل "ساندا، أساليب مودرن، تقليدي" ويشارك فيها نحو 900 لاعب على مستوى محافظات مصر، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، والبطولة تقام سنويًا تحت إشراف الاتحاد المصري.