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نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

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نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 06 فبراير 2021

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يمثل نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في عبر تاريخها، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق الحياة الكريمة والحضارية لأهالي القرى والريف المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف فتح الباب، في تصريح له اليوم السبت، أن المشروع يتضمن العديد من المميزات، منها تغيير شكل الريف المصري الحالي، وإحداث نقلة حضارية ومجتمعية به، وتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات الوطنية التي ستتولى توفير احتياجات ذلك المشروع الضخم، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المنتج المحلي في كل إحتياجات ومستلزمات ذلك المشروع القومي، حتى يكون داعمًا ومساندًا لنهضة الاقتصاد المصري.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح ، باعتبار أنه سيسهم في تغيير واقع ملايين المصريين من قاطني تلك القرى، وسيشعر المواطن مع تنفيذه بثمار التنمية التي تمتد لتشمل مختلف القطاعات.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالي ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى، منوهاً في هذا الصدد إلى تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التي تدخل في تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.

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