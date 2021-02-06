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لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو)
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين"
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش"
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نجوا بأعجوبة مرتين.. كتلتان من الجليد تحطمان سيارة جديدة في لحظات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 فبراير 2021 10:27 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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