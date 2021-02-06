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لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة
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الخميس 11 فبراير 2021 05:45 مساءً
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو)
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين"
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش"
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية
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الخميس 11 فبراير 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
كيف يمكن تحقيق توزيع عادل للقاحات كورونا؟ | نقطة حوار
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 06 فبراير 2021 10:16 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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