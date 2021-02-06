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"السديس" يوجّه: جميع اجتماعات وبرامج ومناسبات "شؤون الحرمين" ستكون "عن بُعد"

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"السديس" يوجّه: جميع اجتماعات وبرامج ومناسبات "شؤون الحرمين" ستكون "عن بُعد" "السديس" يوجّه: جميع اجتماعات وبرامج ومناسبات "شؤون الحرمين" ستكون "عن بُعد"
تطبيق الأنظمة بحق مَن لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة "كورونا"

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج (عن بُعد)، وذلك في إدارات الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لهما.

وشدّد السديس؛ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يبذل الجميع أقصى الجهود في اتباع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة في مكافحة ، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص؛ للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذه الجائحة.

كما وجّه الشيخ السديس؛ بتطبيق الأنظمة بحق مَن لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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