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المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها

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المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها
قال: الجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي

المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت هو اليوم الرابع في الحالة المطرية عطاء وقد يكون الأخير.

وتابع يقول: متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي #الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة لـ #الحدود_الشمالية #جازان وربما #القصيم #حائل وكذلك #الكويت و #العراق .

وأضاف: مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة #عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصاحبة. هذا والله أعلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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