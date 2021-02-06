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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.94 مليون والوفيات 61 ألفا و386

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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.94 مليون والوفيات 61 ألفا و386 إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.94 مليون والوفيات 61 ألفا و386

مصراوي Masrawy

09:23 ص السبت 06 فبراير 2021

مدريد- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 94ر2 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 61 ألفا و386.

وبحسب البيانات ،تعافى من المرض 150 ألفا و376 من لمصابين حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا. ​

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