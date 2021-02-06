أخبار عاجلة

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير -
"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة -
"عصابة سوسو".. حبس 3 متهمين بالإتجار في المخدرات ببنها -
صور.. السيطرة على حريق مستودع عجرود في السويس -
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء والبحر الأحمر -
"الإفتاء": تلكؤ الموظف في إنجاز عمله خيانة للأمانة (فيديو) -
للعاملين بالمطاعم.. المنشآت السياحية تطلق دورات تدريبية مجانية "أونلاين" -
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش" -
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.4 مليون حالة -
حفتر يؤكد للمنفي على دعم المجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ

Print
ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:40 ص السبت 06 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

ضبطت إدارة المعمل المركزي للفيروسات بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، في كفرالشيخ، اليوم السبت، 4 شهادات مزورة، بحوزة بعض الراغبين للسفر بالخارج، تحتوي على نتائج خاصة بتحليل ، ومنسوب صدورها للمعمل على غير الحقيقة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن معلومات وردت بوجود شهادات مزورة، خاصة بنتائج تحاليل مسحات فيروس كورونا، منسوبة لمعمل الزعفران، بحوزة بعض المواطنين الراغبين للسفر بالخارج، في 3 مراكز بكفر الشيخ، وجهة أخرى خارج المحافظة.

وقال المصدر إنه وفقًا لما ورد من معلومات، جرى رصد مكتب مخصص لتسفير العمالة بالخارج، كائن في إحدى القرى الكبرى التابعة لمركز قلين، منحت إدارته لأحد الراغبين بالسفر للخارج، شهادة مزورة منسوب استخراجها من معمل الزعفران، توضح إجراؤه التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، ونتائجها سلبية، على عكس الحقيقة، وبعد التنسيق مع جهة أمنية جرى ضبط مسئولي مكتب السفريات.

وأضاف أن الحالة الثانية لمكتب سفريات للخارج، كائن في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتخذ نفس إجراءات التزوير الخاصة بشهادات نتائج تحاليل فيروس كورونا، مثل سابقه، والحالة الثالثة خاصة بمواطن من مركز الحامول، حضر للمعمل لتعديل التاريخ المدون على شهادته، وبمراجعة بياناته تبين عدم وجود أي بيانات خاصة به، ما تعد الشهادة التي بحوزته مزورة.

وأوضح المصدر أن الحالة الرابعة لشخص كان متجهًا للسفر بالخارج، وأثناء تقديم أوراقه الخاصة بميناء الغردقة اشتبهت الجهات الأمنية في الميناء، في شهادة فيروس كورونا بحوزته، منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وبعد بمراجعة إدارة المعمل، تبين عدم وجود بيانات خاصة به، ما تعد مزورة ولا يعتد بها.

الشهادة المزورة

12a7c2b348.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية