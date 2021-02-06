ضبط 4 شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا مزورة في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

ضبطت إدارة المعمل المركزي للفيروسات بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، في كفرالشيخ، اليوم السبت، 4 شهادات مزورة، بحوزة بعض الراغبين للسفر بالخارج، تحتوي على نتائج خاصة بتحليل فيروس كورونا، ومنسوب صدورها للمعمل على غير الحقيقة.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن معلومات وردت بوجود شهادات مزورة، خاصة بنتائج تحاليل مسحات فيروس كورونا، منسوبة لمعمل الزعفران، بحوزة بعض المواطنين الراغبين للسفر بالخارج، في 3 مراكز بكفر الشيخ، وجهة أخرى خارج المحافظة.

وقال المصدر إنه وفقًا لما ورد من معلومات، جرى رصد مكتب مخصص لتسفير العمالة بالخارج، كائن في إحدى القرى الكبرى التابعة لمركز قلين، منحت إدارته لأحد الراغبين بالسفر للخارج، شهادة مزورة منسوب استخراجها من معمل الزعفران، توضح إجراؤه التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، ونتائجها سلبية، على عكس الحقيقة، وبعد التنسيق مع جهة أمنية جرى ضبط مسئولي مكتب السفريات.

وأضاف أن الحالة الثانية لمكتب سفريات للخارج، كائن في إحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتخذ نفس إجراءات التزوير الخاصة بشهادات نتائج تحاليل فيروس كورونا، مثل سابقه، والحالة الثالثة خاصة بمواطن من مركز الحامول، حضر للمعمل لتعديل التاريخ المدون على شهادته، وبمراجعة بياناته تبين عدم وجود أي بيانات خاصة به، ما تعد الشهادة التي بحوزته مزورة.

وأوضح المصدر أن الحالة الرابعة لشخص كان متجهًا للسفر بالخارج، وأثناء تقديم أوراقه الخاصة بميناء الغردقة اشتبهت الجهات الأمنية في الميناء، في شهادة فيروس كورونا بحوزته، منسوب استخراجها من معمل الزعفران، وبعد بمراجعة إدارة المعمل، تبين عدم وجود بيانات خاصة به، ما تعد مزورة ولا يعتد بها.