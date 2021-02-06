★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قتل شخص وجرح آخرون بانفجار عبوة ناسفة بسيارة شاحنة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام من المنطقة أن العبوة انفجرت في المنطقة الصناعية في المدينة .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجرحى وصل إلى 3 أشخاص.

وكانت منطقة الباب شهدت قبل أيام انفجارا نفذه انتحاري بسيارة مفخخة عند حاجز تابع لفصيل "فرقة الحمزة" التابع لـ"الجيش الوطني" قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب.

وأسفر الانفجار عن مقتل 6 من أفراد الفصيل، إضافة إلى جرح آخرين.

وجاء الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 30 في مدينة أعزاز.

المصدر: وسائل إعلام محلية + المرصد السوري











