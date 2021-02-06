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رئيس بيرو يوقع قانونا لوقف منح الحصانة للبرلمانيين في بلاده

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رئيس بيرو يوقع قانونا لوقف منح الحصانة للبرلمانيين في بلاده رئيس بيرو يوقع قانونا لوقف منح الحصانة للبرلمانيين في بلاده

مصراوي Masrawy

06:30 ص السبت 06 فبراير 2021

ليما- (د ب أ):
وقع رئيس بيرو المؤقت فرانسيسكو ساجاستي قانونا يوم الجمعة يوقف منح الحصانة للبرلمانيين في بلاده.

وأقر الكونجرس البيروفي يوم الخميس إصلاحا دستوريا بهذا الشأن بأغلبية كبيرة.

وقال ساجاستي على تويتر "أرحب بقرار الجلسة العامة للكونجرس أمس بإلغاء الحصانة البرلمانية.. إنه اصلاح دستوري مهم جدا أقره اليوم ليصبح ساري المفعول على الفور".

وتمت إقالة الرئيس السابق مارتن فيزكارا من منصبه في أواخر العام الماضي في تصويت بحجب الثقة في الكونجرس، بعد اتهامه بتلقي 3ر2 مليون سول (628 ألف دولار) رشاوى من شركة بناء خلال فترة حكمه لمنطقة موكويجوا في الفترة بين عامي 2011 و2014، إلا أنه نفى هذه الاتهامات.

وكان قد اختلف مع البرلمان عدة مرات خلال فترة ولايته، متهما المشرعين بالسعي لعرقلة حملته لمكافحة الفساد.

ويخضع حوالي نصف أعضاء البرلمان في البلاد للتحقيق في جرائم مختلفة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بيرو في أبريل 2021.​

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