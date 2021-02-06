أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

Print
كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي كندا ترحب بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

مصراوي Masrawy

06:28 ص السبت 06 فبراير 2021

أوتاوا- (أ ش أ):
رحبت الكندية بالاتفاق بين ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة وإجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا في ديسمبر 2021.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، في بيان: إن "هذا الإنجاز هو خطوة حاسمة نحو المصالحة السياسية والاستقرار الدائم الذي يستحقه جميع الليبيين".

وأضاف "إن إنشاء مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أشخاص وحكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس وزراء يعتمد على نتائج مؤتمر برلين في يناير 2020، والتي تمت المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510".

وشجع الوزير الكندي جميع الأطراف في ليبيا- خلال الفترة الانتقالية- على بذل كل جهد ممكن لتعزيز الوحدة الوطنية، معربا عن دعم بلاده للعمل الجاري للجنة العسكرية المشتركة الليبية لضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الليبي.

وأعلن في جنيف السويسرية اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئاسة محمد يونس المنفي وعضوية موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، إضافة إلى اختيار عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للحكومة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

شبكة عيون الإخبارية