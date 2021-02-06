أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد

Print
انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد انتخاب مصري أمريكي رئيسا لإصدار مرموق بجامعة هارفارد

مصراوي Masrawy

06:26 ص السبت 06 فبراير 2021

واشنطن- (أ ش أ):
انتخب حسن شهاوي المصري الأمريكي رئيسا لتحرير إحدى الإصدارات القانونية المرموقة بجامعة هارفارد الأمريكية، وهي "متابعات هارفارد القانونية" الذي يصدر عن كلية القانون بالجامعة الأمريكية الشهيرة.

وأشارت مصادر أمريكية، اليوم السبت، إلى أن شهاوي يعد أول مسلم يتولى هذا المنصب على مدى تاريخ الإصدار الذي ينشر منذ 134 عاما، ويخلف فيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي كان أول أمريكي ذي بشرة سمراء يتولاه، كما يخلف قاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر جينسبيرج.

ولد شهاوي "26 سنة" في مدينة لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد ذكر في تصريحات صحفية أنه يأمل في أن انتخابه يمثل تناميا للاعتراف بأهمية التنوع وزيادة احترام التقاليد القانونية الأخرى.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية