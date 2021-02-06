أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

Print
يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني يضرب مخططات الإرهاب.. نائب بـ"الشيوخ": مشروع تطوير القرى يدعم الاقتصاد الوطني

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 06 فبراير 2021

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يمثل نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة في عبر تاريخها، مشيرًا إلى ان المشروع يحقق الحياه الكريمة والحضارية لأهالي القرى والريف المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف فتح الباب في تصريح له اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن العديد من المميزات، منها تغيير شكل الريف المصري الحالي، وإحداث نقلة حضارية ومجتمعية به، وتوفير فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات الوطنية التي ستتولى توفير احتياجات ذلك المشروع الضخم، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المنتج المحلي في كل إحتياجات ومستلزمات ذلك المشروع القومي، حتى يكون داعمًا ومساندًا لنهضة الاقتصاد المصري.
وأوضح البرلماني، أن مثل هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، ما يساهم في توفير بيئة قوية أمام الإرهاب والجماعات الإرهابية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية